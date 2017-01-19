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Прокурора-наркомана в Запорожье поймали на горячем (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7897/65_main.1484824062.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7897/65_tn.1484824062.jpg Происшествия и криминал Мужчина организовал наркопритон в собственной квартире. Прокурор употреблял марихуану, метамфетамин и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых

Прокурора-наркомана в Запорожье поймали на горячем (фото,видео)

Сегодня, 13:07

Мужчина организовал наркопритон в собственной квартире. Прокурор употреблял марихуану, метамфетамин и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых

  • Фото: Facebook / Юрий Луценко
  • Фото: Facebook / Юрий Луценко
  • Фото: ГПУ
  • Фото: ГПУ
  • Фото: ГПУ
  • Фото: ГПУ
  • Фото: Facebook / Юрий Луценко

Силовики рассказали подробности задержания прокурора-наркомана одной из местных прокуратур Запорожья.

По сообщению Службы безопасности Украины (СБУ), злоумышленник организовал наркопритон в собственной квартире и постоянно употреблял запрещенные вещества.

"Он употреблял марихуану, метамфетамин и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых. Во время обысков по месту жительства и в служебном помещении прокурора сотрудники спецслужбы изъяли немало наркотических веществ. Сейчас происходят обыски у других лиц, которые возможно причастны к наркобизнесу, в том числе у одного из коллег задержанного", – рассказали в пресс-службе СБУ.

Видео: ГПУ

Как добавляют в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), прокурор задержан непосредственно во время склонения лица к употреблению психотропных веществ.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 307 УК Украины (склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно, и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенных повторно).

За содеянное прокурору грозит до 12 лет тюрьмы.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании работников местной прокуратуры Запорожской области за сбыт и употребление наркотиков.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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