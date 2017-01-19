Прокурора-наркомана в Запорожье поймали на горячем (фото,видео)
Мужчина организовал наркопритон в собственной квартире. Прокурор употреблял марихуану, метамфетамин и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых
Силовики рассказали подробности задержания прокурора-наркомана одной из местных прокуратур Запорожья.
По сообщению Службы безопасности Украины (СБУ), злоумышленник организовал наркопритон в собственной квартире и постоянно употреблял запрещенные вещества.
"Он употреблял марихуану, метамфетамин и склонял к этому других работников прокуратуры и наркозависимых. Во время обысков по месту жительства и в служебном помещении прокурора сотрудники спецслужбы изъяли немало наркотических веществ. Сейчас происходят обыски у других лиц, которые возможно причастны к наркобизнесу, в том числе у одного из коллег задержанного", – рассказали в пресс-службе СБУ.
Видео: ГПУ
Как добавляют в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), прокурор задержан непосредственно во время склонения лица к употреблению психотропных веществ.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 307 УК Украины (склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенное повторно, и сбыт наркотических средств, психотропных веществ, совершенных повторно).
За содеянное прокурору грозит до 12 лет тюрьмы.
Сейчас досудебное расследование продолжается.
Напомним, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании работников местной прокуратуры Запорожской области за сбыт и употребление наркотиков.
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