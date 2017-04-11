Ради яркого селфи подростки в Харькове забрались на подстанцию, двое пострадали от удара током

По словам энергетиков, это первый случай в Харькове, когда дети пострадали на подстанции

Двоих подростков ударило током в Харькове – чтобы сделать яркий кадр, мальчики пробрались на территорию электростанции. Оттуда их уже увозила скорая.

Пятеро друзей возрастом 12 и 13 лет гуляли неподалеку от электростанции, когда решили сделать селфи. Двое из ребят перелезли через бетонный забор на территорию подстанции.

В погоне за лучшим кадром подростки хотели залезть на опору. Напряжение в 110 тысяч вольт просто отбросило мальчиков на несколько метров. Один из них застрял на проводах.

Помощь позвали уцелевшие ребята. Станцию сразу обесточили, а мальчиков отвезли в больницу. 13-летний Вова, который застрял на проводах, сейчас без сознания. У него 80% тела в ожогах, легкие – на искусственной вентиляции, состояние – крайне тяжелое.

В полиции дело расследуют как служебную халатность. Станция автоматизированная, поэтому здесь не было охранников, но сами энергетики уверяют, что все правила безопасности соблюдали.

По словам энергетиков, это первый случай в Харькове, когда дети пострадали на подстанции. В городе планируют усилить охрану таких опасных объектов.