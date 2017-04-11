Ради яркого селфи подростки в Харькове забрались на подстанцию, двое пострадали от удара током

Сегодня, 04:13

По словам энергетиков, это первый случай в Харькове, когда дети пострадали на подстанции


Двоих подростков ударило током в Харькове – чтобы сделать яркий кадр, мальчики пробрались на территорию электростанции. Оттуда их уже увозила скорая.

Пятеро друзей возрастом 12 и 13 лет гуляли неподалеку от электростанции, когда решили сделать селфи. Двое из ребят перелезли через бетонный забор на территорию подстанции.

В погоне за лучшим кадром подростки хотели залезть на опору. Напряжение в 110 тысяч вольт просто отбросило мальчиков на несколько метров. Один из них застрял на проводах.

Помощь позвали уцелевшие ребята. Станцию сразу обесточили, а мальчиков отвезли в больницу. 13-летний Вова, который застрял на проводах, сейчас без сознания. У него 80% тела в ожогах, легкие – на искусственной вентиляции, состояние – крайне тяжелое.

В полиции дело расследуют как служебную халатность. Станция автоматизированная, поэтому здесь не было охранников, но сами энергетики уверяют, что все правила безопасности соблюдали.

По словам энергетиков, это первый случай в Харькове, когда дети пострадали на подстанции. В городе планируют усилить охрану таких опасных объектов.
Харьков, дети, электричество, подростки, состояние, напряжение, ток, станция, селфи, в Харькове, электростанции, ударило током, без сознания

Вы сейчас просматриваете новость "Ради яркого селфи подростки в Харькове забрались на подстанцию, двое пострадали от удара током". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

Фото: riakchr.ru

В Харьковской области женщину убили на лавочке возле дома

Вчера, 19:39

Убийца задержан, досудебное расследование продолжается

Харьков

В Харькове активисты замуровали "Сбербанк"

Вчера, 17:32

Произошли стычки полиции и активистов. Участники акции заявили о пострадавших

Харьков

На месте аварии

В Харькове пьяная автоледи влетела в грузовик

Вчера, 10:11

Патрульные составили протоколы об административном правонарушении на женщину-водителя 

Харьков

В Харькове пострадали подростки. Фото: AFP

В Харькове произошла трагедия из-за фото

Вчера, 09:57

Ради удачного кадра школьники пробрались на распределительную станцию

Харьков

Причины возгорания устанавливаются

В Харькове сгорели две машины

8 Апреля, 15:10

Пока не установлено, какой именно автомобиль загорелся первым

Харьков

Водитель насмерть сбил мужчину. Фото: полиция

В Харькове водитель сбил мужчину и бросил его умирать на дороге

8 Апреля, 11:45

Патрульные нашли машину, а виновник смертельной аварии в бегах

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования