Кровавая охота на людей в России: появилось видео

Вчера, 13:36

В кадре видно полицейского, а рядом с ним — тело, накрытое простыней


В сети появились видео с места происшествия в Сургуте (Россия), где неизвестный ранил ножом восемь человек.

В кадре видно полицейского, а рядом с ним — тело, накрытое простыней.

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Как сообщали в Следственном комитете, инцидент произошел в 11:20 по местному времени.

Когда на место прибыли правоохранители, преступник попытался оказать им сопротивление, но был застрелен. По некоторым данным, у убитого могло быть психическое расстройство. Также сообщается, что он был в маске.

По информации СК, пострадали восемь человек, полиция сообщает о семи пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии.
нож, резня, сургут

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