Кровавая охота на людей в России: появилось видео
В кадре видно полицейского, а рядом с ним — тело, накрытое простыней
В сети появились видео с места происшествия в Сургуте (Россия), где неизвестный ранил ножом восемь человек.
В кадре видно полицейского, а рядом с ним — тело, накрытое простыней.
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Как сообщали в Следственном комитете, инцидент произошел в 11:20 по местному времени.
Когда на место прибыли правоохранители, преступник попытался оказать им сопротивление, но был застрелен. По некоторым данным, у убитого могло быть психическое расстройство. Также сообщается, что он был в маске.
По информации СК, пострадали восемь человек, полиция сообщает о семи пострадавших, из них двое — в тяжелом состоянии.
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