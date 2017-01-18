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Россиянин голышом сбежал от таксиста, который его изнасиловал (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/74_main.1484679589.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/74_tn.1484679589.jpg Происшествия и криминал Пассажир такси голышом убежал от водителя, изнасиловавшего его после поездки

Россиянин голышом сбежал от таксиста, который его изнасиловал (видео)

Сегодня, 19:52

Пассажир такси голышом убежал от водителя, изнасиловавшего его после поездки


В российской столице полицейские задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании 22-летнего молодого человека. Парню удалось вырваться из квартиры насильника и сбежать прямо голышом.

Инцидент произошел в ночь на старый Новый год. 22-летний житель российской столицы, отметив праздник, возвращался домой. Молодой человек поймал такси, однако "бомбила" вместо указанного клиентом адреса привез его к себе в квартиру.

Таксист завел подвыпившего молодого человека к себе в гости. Однако выбраться из квартиры Алексей смог лишь через четыре часа. Этот момент и запечатлела камера наблюдения на дверях подъезда.

 

 
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