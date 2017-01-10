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Россиянин пытался убить знакомую и случайно застрелился (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/31_main.1484059210.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/31_tn.1484059210.jpg Происшествия и криминал Мужчина устроил стрельбу в подземном переходе, но одна из пуль отрикошетив от потолка смертельно ранила самого стрелка

Россиянин пытался убить знакомую и случайно застрелился (видео)

Сегодня, 16:40

Мужчина устроил стрельбу в подземном переходе, но одна из пуль отрикошетив от потолка смертельно ранила самого стрелка


Пятидесятивосьмилетний россиянин погиб в Краснодаре при попытке убить свою знакомую. В Сети появилось видео происшествия. На кадрах видно, как вооруженный  мужчина заходит в подземный переход и открывает стрельбу.

Женщина спряталась от выстрелов в торговом павильоне. Сделав несколько выстрелов в сторону знакомой мужчина решил произвести выстрел в потолок. Отрикошетившая пуля смертельно ранила мужчину в голову, и он скончался на месте. 


 
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