Россиянин пытался убить знакомую и случайно застрелился (видео)

Пятидесятивосьмилетний россиянин погиб в Краснодаре при попытке убить свою знакомую. В Сети появилось видео происшествия. На кадрах видно, как вооруженный мужчина заходит в подземный переход и открывает стрельбу.



Женщина спряталась от выстрелов в торговом павильоне. Сделав несколько выстрелов в сторону знакомой мужчина решил произвести выстрел в потолок. Отрикошетившая пуля смертельно ранила мужчину в голову, и он скончался на месте.



