Россиянин пытался убить знакомую и случайно застрелился (видео)
Мужчина устроил стрельбу в подземном переходе, но одна из пуль отрикошетив от потолка смертельно ранила самого стрелка
Пятидесятивосьмилетний россиянин погиб в Краснодаре при попытке убить свою знакомую. В Сети появилось видео происшествия. На кадрах видно, как вооруженный мужчина заходит в подземный переход и открывает стрельбу.
Женщина спряталась от выстрелов в торговом павильоне. Сделав несколько выстрелов в сторону знакомой мужчина решил произвести выстрел в потолок. Отрикошетившая пуля смертельно ранила мужчину в голову, и он скончался на месте.
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