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Россиянин умер из-за женщины, которая перегородила своей машиной дорогу скорой помощи (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/92_main.1484220348.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/92_tn.1484220348.jpg Происшествия и криминал На Камчатке иномарка перегородила дорогу скорой помощи, которая пыталась проехать к дому пациента. В итоге 21-летний мужчина скончался

Россиянин умер из-за женщины, которая перегородила своей машиной дорогу скорой помощи (видео)

Сегодня, 13:25

На Камчатке иномарка перегородила дорогу скорой помощи, которая пыталась проехать к дому пациента. В итоге 21-летний мужчина скончался


Следователи из российского Петропавловска-Камчатского выясняют обстоятельства смерти 21-летнего жителя города. Врачи не успели его спасти, так как дорогу им преградил автомобиль под управлением женщины, которая препятствовала проезду.

В интернете опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как автомобиль стоит на узкой дороге, рядом свободный "карман". Водитель скорой по громкой связи кричит водителю-девушке: "Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит!". При этом из машины выходит пассажир, который кричит и показывает жестами водителю скорой помощи объехать.

Как рассказала журналистам заместитель главного врача станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, идти пешком медики побоялись. Представители краевого управления МВД рассказали, что водителю автомобиля, не попустившего скорую помощь грозит штраф в 500 рублей (230 гривен) или лишение прав на строк до трех лет.




 
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