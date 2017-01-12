Россиянин умер из-за женщины, которая перегородила своей машиной дорогу скорой помощи (видео)

Следователи из российского Петропавловска-Камчатского выясняют обстоятельства смерти 21-летнего жителя города. Врачи не успели его спасти, так как дорогу им преградил автомобиль под управлением женщины, которая препятствовала проезду.



В интернете опубликовали видео с места происшествия. На нем видно, как автомобиль стоит на узкой дороге, рядом свободный "карман". Водитель скорой по громкой связи кричит водителю-девушке: "Уступи дорогу, быстро! Дорогу уступи, там больной лежит!". При этом из машины выходит пассажир, который кричит и показывает жестами водителю скорой помощи объехать.



Как рассказала журналистам заместитель главного врача станции скорой помощи Петропавловска-Камчатского, идти пешком медики побоялись. Представители краевого управления МВД рассказали, что водителю автомобиля, не попустившего скорую помощь грозит штраф в 500 рублей (230 гривен) или лишение прав на строк до трех лет.









