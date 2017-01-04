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Самолет российской авиакомпании совершил посадку на "брюхо" (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7854/86_main.1483527079.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/86_tn.1483527079.jpg Происшествия и криминал При посадке у лайнера отвалилось переднее шасси, а пассажиры покидали салон по специальным надувным трапам

Самолет российской авиакомпании совершил посадку на "брюхо" (фото,видео)

Сегодня, 12:51

При посадке у лайнера отвалилось переднее шасси, а пассажиры покидали салон по специальным надувным трапам

 


В Сети появилось видео того, как Airbus 321 компании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Калининградском аэропорту Храброво. Рейс следовал по пути Москва – Калининград.

В момент ЧП на борту было 167 пассажиров и семь членов экипажа. Людей эвакуировали через надувные трапы. За помощью к медикам обратились три человека. У лайнера отвалилось переднее шасси и в результате самолет сел на "брюхо".





 
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