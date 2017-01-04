Самолет российской авиакомпании совершил посадку на "брюхо" (фото,видео)

При посадке у лайнера отвалилось переднее шасси, а пассажиры покидали салон по специальным надувным трапам

В Сети появилось видео того, как Airbus 321 компании "Аэрофлот" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Калининградском аэропорту Храброво. Рейс следовал по пути Москва – Калининград.

В момент ЧП на борту было 167 пассажиров и семь членов экипажа. Людей эвакуировали через надувные трапы. За помощью к медикам обратились три человека. У лайнера отвалилось переднее шасси и в результате самолет сел на "брюхо".











