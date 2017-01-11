Самые глупые грабители: вооруженная парочка пыталась ограбить оружейный магазин (видео)

Хозяин магазина продемонстрировал мастер-класс по прицельной стрельбе, в результате чего один из грабителей погиб на месте

Два вооруженных грабителя в лыжных масках пытались ограбить оружейный магазин в графстве Кобб (штат Джорджия, США). Хозяин магазина открыл огонь на поражение, в результате чего один грабитель погиб на месте, а второй скрылся с места преступления.







