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Самые глупые грабители: вооруженная парочка пыталась ограбить оружейный магазин (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7869/90_main.1484065573.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7869/90_tn.1484065573.jpg Происшествия и криминал Хозяин магазина продемонстрировал мастер-класс по прицельной стрельбе, в результате чего один из грабителей погиб на месте

Самые глупые грабители: вооруженная парочка пыталась ограбить оружейный магазин (видео)

Сегодня, 11:09

Хозяин магазина продемонстрировал мастер-класс по прицельной стрельбе, в результате чего один из грабителей погиб на месте


Два вооруженных грабителя в лыжных масках пытались ограбить оружейный магазин в графстве Кобб (штат Джорджия, США). Хозяин магазина открыл огонь на поражение, в результате чего один грабитель погиб на месте, а второй скрылся с места преступления.



 
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