Самый мощный за 12 лет ураган "Харви": количество жертв растет

"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет

В округе Аранзас штата Техас (США) уже погибли три человека, сообщает газета Los Angeles Times со ссылкой на представителя пожарного департамента Рокпорта Роя Лэйрда.

По информации издания, аварийные бригады продолжают разбирать завалы, убирать поваленные деревья и перевернутые автомобили.

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Национальный центр США по предупреждению ураганов (NHC) сообщил, что ураган "Харви" ослаб до уровня тропического шторма. В то же время синоптики предупредили об угрозе "чрезвычайно серьезного наводнения", которое может привести к опасным для жизни последствиям.

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"Харви" стал самым мощным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился шторм Катрина, который привел к затоплению города Новый Орлеан в Луизиане.