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СБУ задержала боевика "Оплота" в Сумской области (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7893/5_main.1484729862.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/5_tn.1484729862.jpg Происшествия и криминал Мужчина длительное время скрывался в России. Его поймали, когда он приехал в Украину проведать родственников-переселенцев из Донбасса

СБУ задержала боевика "Оплота" в Сумской области (видео)

Сегодня, 10:57

Мужчина длительное время скрывался в России. Его поймали, когда он приехал в Украину проведать родственников-переселенцев из Донбасса


В Сумкой области задежали боевика. Видео: СБУ

В Сумской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали боевика террористической организации "Оплот".

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Правоохранители установили, что ранее судимый житель Старобешевского района Донецкой области присоединился в 2014 году к боевикам. В составе незаконного вооруженного формирования он перевозил грузы террористов, в том числе боеприпасы, и ремонтировал технику", – отмечают в спецслужбе.

По словам боевика, чтобы не платить заработную плату, его обвинили в краже оружия и удерживали в тюрьме т.н. "МГБ ДНР". После освобождения мужчина длительное время скрывался в России.

Сотрудники спецслужбы задержали боевика в одном из сел Сумской области, куда он приехал к родственникам-переселенцам из Донбасса.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 19 сентября 2016 года российские СМИ сообщили, что в одном из ресторанов в Подмосковье убили основателя и лидера террористической организации "Оплот" Евгения Жилина.

В убийстве участвовали два человека. По словам правоохранителей РФ, нападавший выстрелил главарю "Оплота" прямо в голову. Его знакомый Андрей Козырев, который зашел в ресторан вместе с Жилиным, был тяжело ранен и госпитализирован.

Позже в прокуратуре Харькова подтвердили смерть Евгения Жилина, сообщив, что закрыли возбужденные против него уголовные производства. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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