Селяне вышли на протест в Сумской области

Местные жители не пускают в свое село молоковозы и перекрывают дорогу

Молочный бойкот устроили жители Сумской области. Люди не пускают в свое село молоковозы. Перекрывают машинам дорогу.

Дело в том, что за литр продукта раньше селяне получали по 5 гривен, теперь бизнесмены столько не платят. А конкурентов в села не пускают.