Селяне вышли на протест в Сумской области
Местные жители не пускают в свое село молоковозы и перекрывают дорогу
Молочный бойкот устроили жители Сумской области. Люди не пускают в свое село молоковозы. Перекрывают машинам дорогу.
Дело в том, что за литр продукта раньше селяне получали по 5 гривен, теперь бизнесмены столько не платят. А конкурентов в села не пускают.
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