Селяне вышли на протест в Сумской области

Вчера, 22:00

Местные жители не пускают в свое село молоковозы и перекрывают дорогу

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Молочный бойкот устроили жители Сумской области. Люди не пускают в свое село молоковозы. Перекрывают машинам дорогу.

Дело в том, что за литр продукта раньше селяне получали по 5 гривен, теперь бизнесмены столько не платят. А конкурентов в села не пускают. 
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"Сегодня"

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