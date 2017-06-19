Семью с ребенком унесло на матрасе в открытое море

В г. Приморске Запорожской области людей унесло в открытое море на матрасе.

Инцидент произошел на минувших выходных в районе стоянки "Автотурист", сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"На расстоянии 700 м от берега в открытое море унесло на матрасе трех отдыхающих, из которых один ребенок 2005 года рождения. Спасатели на моторной лодке добрались до людей и доставили их на берег", – отметили в ГСЧС Запорожской области.

Кроме того, 17 июня в Бильмакском районе рыбак нашел в пруду тело утопленника. По данным спасателей, погибшим оказался житель пгт Камыш-Заря, пропавший пять дней назад.

Напомним, 14 июня в Запорожье на воде погиб 17-летний парень, спрыгнув со стрелы крана в Днепр.