Семью с ребенком унесло на матрасе в открытое море

Сегодня, 11:20

Спасатели доставили людей на берег на моторной лодке

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В г. Приморске Запорожской области людей унесло в открытое море на матрасе.

Инцидент произошел на минувших выходных в районе стоянки "Автотурист", сообщает пресс-служба ГСЧС области.

"На расстоянии 700 м от берега в открытое море унесло на матрасе трех отдыхающих, из которых один ребенок 2005 года рождения. Спасатели на моторной лодке добрались до людей и доставили их на берег", – отметили в ГСЧС Запорожской области.

Кроме того, 17 июня в Бильмакском районе рыбак нашел в пруду тело утопленника. По данным спасателей, погибшим оказался житель пгт Камыш-Заря, пропавший пять дней назад.  

Напомним, 14 июня в Запорожье на воде погиб 17-летний парень, спрыгнув со стрелы крана в Днепр.
семья, ребенок, спасатели, море, запорожская область, ГСЧС

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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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