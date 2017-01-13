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Школьник пострадал на уроке физкультуры в Запорожской области http://www.segodnya.ua/img/article/7879/84_main.1484309581.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/84_tn.1484309581.jpg Происшествия и криминал Правоохранители отмечают, что ребенок получил травмы поясничной области и госпитализирован в больницу 

Школьник пострадал на уроке физкультуры в Запорожской области

Сегодня, 14:12

Правоохранители отмечают, что ребенок получил травмы поясничной области и госпитализирован в больницу 

Ребенок госпитализирован. Фото: amsalemmedicalcenter.org
Ребенок госпитализирован. Фото: amsalemmedicalcenter.org

В Запорожской области во время урока физкультуры пострадал 6-летний мальчик.

Ребенка доставили в больницу с травмами поясничной области, сообщает пресс-служба местной полиции.

"13 января 2017 года в 04:10 в Энергодарское отделение полиции поступило сообщение о том, что в областную детскую больницу доставлен мальчик 2010 года  рождения с травмами поясничной области. В настоящее время ребенок госпитализирован. Установлено, что травмы он получил в школе, на уроке физкультуры, в результате падения по личной неосторожности", – отмечают правоохранители.

Сейчас все обстоятельства инцидента устанавливаются полицейскими.

Напомним, в Харькове школьница едва не умерла на уроках из-за травмы. Восьмилетняя девочка на перемене упала и ударилась головой. Пять раз третьеклассница ходила в медпункт и жаловалась, что ей плохо, но ребенку не верили.

Вызвать "скорую" отказывались, а матери о травме дочери сообщили лишь через два часа. Ребенка с кровоизлиянием и отеком мозга едва успели довезти до больницы. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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