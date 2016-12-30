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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7846/24_main.1483089187.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/24_tn.1483089187.jpg Происшествия и криминал Шквальный ветер ожидается на Черном и Азовском море, а в Крапатах сохраняется лавинная опасность

Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Украины

Сегодня, 11:12

Шквальный ветер ожидается на Черном и Азовском море, а в Крапатах сохраняется лавинная опасность

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Фото: inforesist.org
В Украине объявлено штормовое предупреждение. Фото: inforesist.org

В четырех областях Украины сегодня, 30 декабря, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях порывы ветра до 17-22 м/с, в Одесской области ночью и утром местами 25-28 м/с", – говорится в сообщении.

Кроме того, в акватории Черного моря сегодня усилится северный ветер – до 25-30 м/с, высота волн достигнет 40-50 дм. На Азовском море порывы ветра до 19-24 м/с, высота волн – 15-25 дм.

В ГСЧС призвали граждан придерживаться элементарных правил безопасности во время пребывания на улице.

"Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение", – напомнили спасатели.

Также сегодня в Карпатах сохранится высокий уровень лавинной опасности. Туристам советуют учесть прогноз при планировании походов.

"В горах Львовской области, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности", – говорится в сообщении.
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Источник:

"Сегодня"

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