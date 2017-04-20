Смертельное ДТП произошло на трассе Харьков-Симферополь

В Запорожской области в ДТП попал водитель автомобиля BMW.

Авария произошла на трассе Харьков-Симферополь вблизи г. Васильевка. В результате ДТП погиб 33-летний пассажир иномарки. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Установлено, что около 22:48 на 344 км автодороги Харьков-Симферополь 28-летний водитель автомобиля BMW не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную преграду. В результате аварии погиб 33-летний пассажир", – рассказали в полиции.

По факту нарушения правил дорожного движения открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.

Напомним, трассе Львов – Шегини столкнулись микроавтобус "Мерседес Спринтер" и легковушка "Ауди 100". В аварии погиб пассажир микроавтобуса, а водитель "Ауди" скрылся с места происшествия, бросив машину.