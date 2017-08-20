СМИ: В Крыму молнией убило советника российского министра

Советник министра здравоохранения России Игорь Ланской умер на 42-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минздрава РФ.

"Министерство здравоохранения Российской Федерации с прискорбием сообщает, что вчера (18 августа) трагически ушел из жизни советник министра Игорь Львович Ланской", — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

При этом телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на знакомых советника сообщил, что он отдыхал в оккупированном Крыму, попал в непогоду и погиб в результате удара молнии.

Ланской работал в медиаотрасли с 1997 года. До прихода в министерство в сентябре 2013 года он занимал пост главного редактора и генерального директора Российского агентства медико-социальной информации АМИ, возглавлял коммуникационное агентство CREATORIC и был старшим вице-президентом и директором по инвестициям группы компаний "РосБизнесКонсалтинг".