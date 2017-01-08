Стала известна вероятная причина смертельного взрыва в Одессе

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 5 единиц основной пожарной и специальной техники и 19 человек личного состава спасателей

Взрыв жилого дома в Одессе, вероятно, произошел из-за возгорания газа. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер ГУ ГосЧС в Одесской области Андрей Мельник.

"Эксперты еще работают. Взрыв от чего? Вероятно, от газа", – отметил он.

При этом Мельник уточнил, что спасенная – 90-летняя женщина.

В пресс-службе ГУ ГосЧС в Одесской области позже отметили, что у пострадавшей диагностировали травму ноги, ее в состоянии средней тяжести направили в городскую клиническую больницу №11. Кроме нее в доме было прописано 6 человек, а на время взрыва находились еще двое, которые погибли.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 5 единиц основной пожарной и специальной техники и 19 человек личного состава спасателей.

Ранее отмечалось, что в Одессе прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли двое человек. Еще одну пострадавшую удалось спасти – достать из-под завалов дома.