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Стала известна вероятная причина смертельного взрыва в Одессе http://www.segodnya.ua/img/article/7863/21_main.1483871401.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/21_tn.1483871401.jpg Происшествия и криминал К ликвидации последствий происшествия привлекалось 5 единиц основной пожарной и специальной техники и 19 человек личного состава спасателей 

Стала известна вероятная причина смертельного взрыва в Одессе

Сегодня, 12:29

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 5 единиц основной пожарной и специальной техники и 19 человек личного состава спасателей 

В результате взрыва в жилом доме в Одессе погибли два человека. Фото: ГСЧС
В результате взрыва в жилом доме в Одессе погибли два человека. Фото: ГСЧС

Взрыв жилого дома в Одессе, вероятно, произошел из-за возгорания газа. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил спикер ГУ ГосЧС в Одесской области Андрей Мельник.

"Эксперты еще работают. Взрыв от чего? Вероятно, от газа", – отметил он.

При этом Мельник уточнил, что спасенная – 90-летняя женщина.

В пресс-службе ГУ ГосЧС в Одесской области позже отметили, что у пострадавшей диагностировали травму ноги, ее в состоянии средней тяжести направили в городскую клиническую больницу №11. Кроме нее в доме было прописано 6 человек, а на время взрыва находились еще двое, которые погибли.

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 5 единиц основной пожарной и специальной техники и 19 человек личного состава спасателей.

Ранее отмечалось, что в Одессе прогремел взрыв в жилом доме, в результате чего погибли двое человек. Еще одну пострадавшую удалось спасти – достать из-под завалов дома.

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