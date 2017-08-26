Стало известно о трагической гибели депутата, воевавшего на Донбассе

Сегодня, 18:23

Стаюра был участником Революции Достоинства и воевал в зоне АТО 

Владимир Стаюра. Фото: пресс-служба ВО «Свобода»
Владимир Стаюра. Фото: пресс-служба ВО «Свобода»

В субботу, 26 августа, трагически погиб депутат Тернопольского горсовета, член политической партии "Свобода", председатель постоянной комиссии городского совета по вопросам местного самоуправления, законности, правопорядка, регламента и депутатской деятельности Владимир Стаюра, говорится в сообщении на сайте Всеукраинского объединения "Свобода". 

Как рассказала в социальных сетях активистка Оксана Хоробиевская, депутат погиб в результате несчастного случая на воде.

Владимир Стаюра был депутатом Тернопольского областного совета пятого созыва, в 2015 году стал депутатом Тернопольского горсовета. Активный участник Революции достоинства. С началом военной агресии России на Донбассе Стаюра находился в составе добровольческого батальона "Сич", впоследствии был заместителем командира роты "Карпатская Сечь" 93-й ОМБр Вооруженных сил Украины. 
Свобода, депутат, погиб, ато, На Донбассе

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