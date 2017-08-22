Страшное ДТП на мокрой трассе: двое погибших, пассажирка вылетела через лобовое стекло

Сегодня утром в Житомирской области произошло смертельное ДТП. Около 10 часов, на 151 км трассы Киев – Ковель, легковушка столкнулась с огромным грузовиком.

В результате аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"На месте происшествия установлено, что в результате столкновения автомобилей Hyundai Elantra и DAF погибли водитель и пассажирка легковушки. Еще одна его пассажирка, которая сидела на переднем сиденье, сквозь лобовое стекло вылетела на асфальт. Медики госпитализировать пострадавшую в лечебное учреждение. Водитель грузовика остался невредим", – рассказали спасатели.

Погибшая женщина находилась на заднем пассажирском сиденье. Через заднюю дверь специалисты ГСЧС достали тело пассажирки. Тело погибшего мужчины было зажато конструкциями автомобиля. С помощью гидравлических ножниц спасатели разрезали стойки и открыли водительскую дверь.

Напомним, в Киеве автобус влетел в остановку, а людей разбросало по асфальту.