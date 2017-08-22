Страшное ДТП на мокрой трассе: двое погибших, пассажирка вылетела через лобовое стекло

Вчера, 18:26

Легковой автомобиль Hyundai Elantra столкнулся с грузовиком DAF 


ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС

ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС

ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС

ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС

ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС

ДТП в Житомирской области. Фото: ГСЧС

Сегодня утром в Житомирской области произошло смертельное ДТП. Около 10 часов, на 151 км трассы Киев – Ковель, легковушка столкнулась с огромным грузовиком.

В результате аварии погибли два человека, сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

"На месте происшествия установлено, что в результате столкновения автомобилей Hyundai Elantra и DAF погибли водитель и пассажирка легковушки. Еще одна его пассажирка, которая сидела на переднем сиденье, сквозь лобовое стекло вылетела на асфальт. Медики госпитализировать пострадавшую в лечебное учреждение. Водитель грузовика остался невредим", – рассказали спасатели.

Погибшая женщина находилась на заднем пассажирском сиденье. Через заднюю дверь специалисты ГСЧС достали тело пассажирки. Тело погибшего мужчины было зажато конструкциями автомобиля. С помощью гидравлических ножниц спасатели разрезали стойки и открыли водительскую дверь.

Напомним, в Киеве автобус влетел в остановку, а людей разбросало по асфальту. 
ДТП, фото, грузовик, hyundai, ГСЧС, житомирская область

Вы сейчас просматриваете новость "Страшное ДТП на мокрой трассе: двое погибших, пассажирка вылетела через лобовое стекло". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве трое мужчин продавали на книжном рынке диски с "клубничкой"

Вчера, 15:59

Контрафактные DVD-диски продавали под видом учебных пособий для школьников и студентов

Происшествия и криминал

ДТП в Запорожской области. Фото: полиция

Жуткое ДТП в Запорожской области: погиб полицейский

Вчера, 14:05

Пьяный водитель автомобиля Ford врезался в машину правоохранителя, а потом сбежал 

Запад

Смертельная авария. Фото: portal.lviv.ua

Брат погибшей в скандальном ДТП возле Львова: арестованный водитель неизлечимо болен

Вчера, 13:02

Наталья Трила, ставшая жертвой страшной аварии, к 30 годам сделала успешную карьеру и вскоре планировала сыграть свадьбу

Происшествия

Под Киевом из горящего грузовика вылилась странная красная жидкость

Вчера, 13:01

Огнем были уничтожены посылки и вещи в грузовом отсеке  

Происшествия

Под Киевом произошло смертельное ДТП: водитель на "Жигулях" снес столб и погиб

Вчера, 11:39

Мужчина потерял управление перед пешеходным переходом  

Происшествия и криминал

Мотивы преступления предстоит выяснить, фото из открытых источников

В Запорожье на глазах у патрульной зарезали мужчину

Вчера, 11:08

Девушка-коп попыталась задержать убийцу, однако тот убежал и спрятался в подъезде многоэтажки 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования