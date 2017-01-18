Страшное ДТП на трассе Харьков-Симферополь: мужчину сбили три раза

Пенсионер переходил проезжую часть в неустановленном месте. Сначала его сбил автомобиль "Ситроен", а потом переехали две легковушки

В Запорожской области произошло жуткое ДТП, в результате которого погиб мужчина.

На 282 км автодороги Харьков-Симферополь три раза сбили одного и того же пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"30-летний водитель автомобиля "Ситроен" совершил наезд на 77-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. После наезда пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд автомобиль Daewoo Sens под управлением 35-летнего мужчины, и автомобиль Daewoo Lanos под управлением 54-летнего гражданина. В результате аварии пожилой мужчина погиб на месте происшествия", – рассказали правоохранители.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 января под Харьковом дважды сбили одного и того же пешеход. Мужчина переходил дорогу в неустановленном и неосвещенном месте.