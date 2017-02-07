Страшное ДТП в Николаеве: тело мужчины вырезали из разбитого авто (фото)

Сегодня, 14:54

Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Opel Astra и "Москвич"


Смертельное ДТП в Николаеве. Фото: ГСЧС

Смертельное ДТП в Николаеве. Фото: ГСЧС

Смертельное ДТП в Николаеве. Фото: ГСЧС

Смертельное ДТП в Николаеве. Фото: ГСЧС

Сегодня в Николаеве лоб в лоб столкнулись Opel Astra и "Москвич". В результате ДТП водитель "Москвича" погиб, а его пассажирка пострадала. Люди оказались заблокированными элементами разбитого автомобиля, сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Авария произошла сегодня около 10:48 на трассе Мелитополь-Новоазовск-Одесса. Спасатели с помощью специального оборудования достали тело погибшего мужчины, а также освободили пострадавшую женщину. Пассажирку передали бригаде скорой медицинской помощи.

Отмечается, что в авто также находились трое детей – мальчик 2011 г.р. и две девочки 2014 г.р. и 2012 г.р. Малышей госпитализировали в областную детскую больницу.

Кроме того, в результате столкновения пострадал водитель автомобиля Opel. Ему оказали первую медицинскую помощь на месте происшествия и от госпитализации он отказался. Другие пассажиры Opel за медицинской помощью не обращались.

Напомним, сегодня на Закарпатье автобус с пассажирами сорвался с 15-метрового обрыва.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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