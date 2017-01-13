Судья, совершивший смертельное ДТП, сядет за решетку на семь лет

Также мужчине запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет

Судья, совершивший смертельное ДТП в Кировоградской области, проведет за решеткой семь лет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Апелляционным судом области указанному лицу назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Судом первой инстанции обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы", – отмечают в прокуратуре Кировоградской области.

Как напоминают правоохранители, 23 июня 2015 в городе Александрия третейский судья, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар, где сбил дедушку с 10-летним внуком и 8-летнюю девочку, которая от полученных телесных повреждений умерла по дороге в больницу.