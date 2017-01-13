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Судья, совершивший смертельное ДТП, сядет за решетку на семь лет http://www.segodnya.ua/img/article/7881/23_main.1484327043.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/23_tn.1484327043.jpg Происшествия и криминал Также мужчине запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет

Судья, совершивший смертельное ДТП, сядет за решетку на семь лет

Сегодня, 20:30

Также мужчине запрещено управлять транспортными средствами в течение трех лет

Судья проведет за решеткой семь лет. Фото: blacksea.tv
Судья проведет за решеткой семь лет. Фото: blacksea.tv

Судья, совершивший смертельное ДТП в Кировоградской области, проведет за решеткой семь лет.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Апелляционным судом области указанному лицу назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Судом первой инстанции обвиняемый был приговорен к пяти годам лишения свободы", – отмечают в прокуратуре Кировоградской области.

Как напоминают правоохранители, 23 июня 2015 в городе Александрия третейский судья, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, вылетел на тротуар, где сбил дедушку с 10-летним внуком и 8-летнюю девочку, которая от полученных телесных повреждений умерла по дороге в больницу. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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