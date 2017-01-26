Сумской горсовет хотел купить через Prozorro обезьяну за 50 тысяч гривен
В случае выявления подобных "абсурдных закупок" рекомендуют оставлять отзыв на мониторинговом портале DoZorro
Сумской городской совет пыталась "закупить" через Prozorro обезьяну-капуцина.
Об этом стало известно во время мониторинга публичных закупок в системе Prozorro за прошлый год, сообщил в эфире Hromadske.ua аналитик Transparency International Украина Виктор Нестуля.
"У них не получилось, никто не подал предложений, но у нас сразу возник вопрос – а зачем вам капуцин? Это, конечно, весело, до тех пор, пока мы не подумаем, что это наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков", – сказал он.
Добавим, что согласно объявлению, которое опубликовал Сумской горсовет в системе Prozorro, ожидаемая стоимость животного 50 тысяч гривен.
В случае выявления подобных "абсурдных закупок" аналитик Виктор Нестуля рекомендует оставить отзыв на мониторинговом портале DoZorro.
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