Сумской горсовет хотел купить через Prozorro обезьяну за 50 тысяч гривен

Вчера, 13:46

В случае выявления подобных "абсурдных закупок" рекомендуют оставлять отзыв на мониторинговом портале DoZorro 

Капуцин. Фото: animaljournal.ru
Капуцин. Фото: animaljournal.ru

Сумской городской совет пыталась "закупить" через Prozorro обезьяну-капуцина.

Об этом стало известно во время мониторинга публичных закупок в системе Prozorro за прошлый год, сообщил в эфире Hromadske.ua аналитик Transparency International Украина Виктор Нестуля.

"У них не получилось, никто не подал предложений, но у нас сразу возник вопрос – а зачем вам капуцин? Это, конечно, весело, до тех пор, пока мы не подумаем, что это наши с вами деньги, деньги налогоплательщиков", – сказал он.

Добавим, что согласно объявлению, которое опубликовал Сумской горсовет в системе Prozorro, ожидаемая стоимость животного 50 тысяч гривен.

В случае выявления подобных "абсурдных закупок" аналитик Виктор Нестуля рекомендует оставить отзыв на мониторинговом портале DoZorro
деньги, сумы, обезьяна, аналитик, Transparency International, Prozorro, городской совет

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