Тонны металлолома на 20 млн грн пытались вывезти из Украины

Злоумышленники от имени фиктивной компании завезли на территорию морского порта более трех тысяч тонн лома черных металлов

В Херсонской области предотвратили незаконный экспорт металлолома на сумму 20 млн грн.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Херсонской области установили, что злоумышленники от имени фиктивной компании завезли на территорию одного из морских торговых портов более трех тысяч тонн лома черных металлов, который в дальнейшем планировалось экспортировать на адрес предприятий нерезидентов от имени двух фирм", – говорится в сообщении.

По словам первого заместителя главы ГФС Сергей Билан, кроме указанного предприятия, для осуществления экспорта злоумышленники также планировали использовать еще одну фиктивную компанию, зарегистрированную в Запорожье, от имени которой в этот же порт была завезена еще тысяча тонн металлолома, который планировалось экспортировать на адрес тех же самых нерезидентов.

"На территории морского порта был проведен обыск, в результате которого обнаружено и изъято более 3,7 тысячи тонн лома черных металлов стоимостью около 20 млн гривен, документы складского учета и товарно-транспортные накладные", – отметил Сергей Билан.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, в Днепре разоблачили крупную сеть незаконных заправок. Налоговики обнаружили и изъяли сжиженный газ пропан-бутан, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности на общую сумму 6,35 миллиона гривен.