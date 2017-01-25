ТОП самых страшных серийных убийц в мире: кем они были и из-за чего люди становятся маньяками

Авторы сразу предупреждают: людям со слабыми нервами лучше отложить эту статью. Потому что, несмотря на все попытки смягчить, речь пойдет о серийных убийцах, которые никогда не церемонились со своими жертвами, проявляя предельную жестокость.

В начале 2017 года открылись новые подробности дела Ангарского маньяка, Михаила Попкова, который уже был осужден за 22 убийства. Он сознался в 59 новых преступлениях, по 47 из них следователи нашли доказательства, которые отправили в суд. Если все эпизоды будут доказаны, Чистильщик станет самым кровавым серийным убийцей в СНГ, оставив позади Чикатило, Оноприенко и Битцевского маньяка. Впрочем, и это еще не рекорд: Латинская Америка вырвалась далеко вперед. "Сегодня" выяснила, как действовал Ангарский маньяк, кто из мировых серийных убийц претендует на первое место в кровавом рейтинге и есть ли маньяки в Украине.

ПОПКОВ: ЧИСТИЛЬЩИК И ГУИНПЛЕН

С 1992 по 2000 год Ангарск (Иркутская область, Россия) сотрясла серия жестоких убийств молодых женщин. Схожий почерк и типаж позволил следователям объединить их в одну серию: большинству женщин было от 19 до 28 (одной пятнадцать, еще четырем от 35 до 40), среднего роста, склонные к полноте. Все, кроме одной, были пьяны. Тела находили в лесах, прилегающих к проселочным дорогам. Преступник использовал различные орудия: топор, нож, шило, отвертку, удавку. Слух о маньяке стал распространяться с 1998 года, но сформированная следственно-оперативная группа не нашла никаких доказательств, несмотря на то, что одна из жертв выжила и даже опознала убийцу — мужчину в милицейской форме по имени Миша. Дело закрыли, признав безнадежным, и возобновили лишь в 2012 году. Количество подозреваемых сократили с невероятных 30 тысяч до 3 тысяч человек, затем — молекулярно-генетическая экспертиза и, наконец, торжество правосудия. Ангарским маньяком оказался бывший оперативный дежурный Первого отделения милиции города Михаил Попков, который — по странному стечению обстоятельств — уволился после того, как стал младшим лейтенантом. Как раз тогда, когда выжившая девушка, начала давать показания.

Больше десяти лет он перегонял машины — только "Субару" — из Владивостока, находясь у всех на виду. Взяли Мишу-Гуинплена, как называл его мелкий уголовный элемент по аналогии с героем "Человека, который смеется" Гюго, прямо в поезде: как раз ехал за новой тачкой. Его подозревали в изнасиловании и убийстве трех женщин, а уже в ОВД Попков дал показания по десяткам эпизодов. В 2013-м ему предъявили обвинения в 22 убийствах и двух покушениях, в начале 2015-го Иркутский областной суд отправил Чистильщика, как называл себя сам маньяк, в колонию особого режима, на пожизненное.

Почему он стал признаваться, неизвестно. Может, хотел остаться в комфортном СИЗО или затмить Чикатило.

Казалось, все закончилось, но Ангарский маньяк вдруг заговорил, приписав себе еще 59 загубленных душ. 47 из них уже доказаны, остальные в работе. Попкову предъявили новые обвинения. Сам маньяк охотно сотрудничает со следствием, участвует в следственных экспериментах, а правоохранители ужасаются, находя и останки жертв, и орудия убийства.

Чистильщик сознается: убивал "падших" женщин, тех, которые приносили боль родным, не зная меры в выпивке и похоти. В далеком 92-м он заподозрил в измене жену. Следствие уверяет: частично да, но далеко не всегда, это просто оправдание.

Почему он начал признаваться, доподлинно неизвестно. Возможно, подобно множеству других убийц — как киллеров, так и маньяков, — чтобы остаться в более комфортном, чем колония, СИЗО. Может, чтобы затмить предшественников, о которых снимают кино и пишут книги. А может, просто замучила совесть. Последнее, впрочем, маловероятно: на допросах Попков ведет себя спокойно, даже улыбается. С журналистами тоже разговаривает охотно — за небольшую мзду в виде чая, сигарет и денег. Говорит, что следы не запутывал — просто не оставлял.

"Родился не в том веке, — так объяснил в одном из интервью причину поимки, — не мог предвидеть экспертизы ДНК".

В любом случае, если вину Попкова по всем эпизодам докажут, количество его жертв вырастет до 81 (по словам самого маньяка) или 83 (по мнению следователей), что сходу сделает его самым кровавым убийцей, который по количеству жертв обойдет и Чикатило, и Оноприенко, и Битцевского маньяка.

ШИПМАН: УБИВАЛ,ЧТОБЫ ЗАРАБОТАТЬ

Вряд ли получится обойтись без этого человека в статье о серийных убийцах, ведь он — абсолютный рекордсмен. Гарольд Шипман родился в семье набожных методистов. После смерти матери пошел в медицинский — чтобы спасать людей. Учился легко, женился на дочери хозяина, у которого снимал жилье, завел детей. Спасение жизней вдруг обратилось торговлей наркотическими препаратами, которые Шипман подворовывал. Гуманная Британия вылечила его от наркозависимости, вернула обратно отобранное врачебное звание — и Гарольд с семьей переехал в Хайд, пригород Манчестера, где и затеял частную практику.

Первое убийство Шипман совершил в 1984-м. Пожилая женщина жаловалась на боль в суставах, "мягкосердечный доктор" предложил вколоть ей обезболивающее. Старушка получила 30 миллиграммов морфия в вену и тихо скончалась. Так исчез Гарольд Шипман и родился Доктор Смерть, один из самых массовых серийных убийц мира. Он навещал пенсионерок. Колол им морфий, забирал на память какую-то безделушку, затем писал родным письмо с соболезнованиями. Позже наловчился подделывать завещания — мол, оставляю все свои сбережения единственному человеку, который заботился обо мне на склоне лет, милому доктору.

Все закончилось в 1998 году. Шипман убил экс-мэра Хайда Кэтлин Гранди, приписав себе 350 тысяч фунтов. Завещание прочла дочь погибшей и обнаружила там множество грамматических ошибок. Позвонив свидетелям, которые якобы присутствовали при оформления документов, женщина выяснила, что их там не было. Добилась эксгумации. Исследование показало передозировку диаморфина. Петля затянулась вокруг шеи доктора стремительно. Подозревали его многие. Местный таксист передал список умерших пациентов Шипмана следователю, их эксгумировали, нашли следы морфина. Родственники жертв тоже активизировались. Из 218 подозрительных смертей следователи отобрали 15, чего хватило на пожизненное.

У доктора было мрачное чувство юмора. К примеру, в смерти пациентов он обвинял… свою же секретаршу, которая "надевала неправильные сережки". К слову, Шипман лечил ее родственников — и убил мать, свекровь и двух теток. Уже в тюрьме Доктор Смерть сознался сокамернику: на самом деле он убил не 218 человек, а 508. Шипман повесился в тюрьме за день до 58-летия.

Доктор Смерть. Так выглядел один из самых страшных людей мира.

Артем Шевченко директор Департамента коммуникаций МВД Украины В Украине после 2010 года, когда поймали сексуального маньяка Юрия Кузьменко (по кличке Элвис. — Авт.), серийных убийц, подобных ему, а тем более Сергею Ткачу или Анатолию Оноприенко, не было. Были убийцы, совершившие два-три эпизода. Подозрение вызывает гражданин, задержанный в прошлом году угрозыском в Александрии. Он проходит психиатрическую экспертизу. В свое время уже был осужден за убийство, получил 15 лет, но вышел в начале 2016 года по "закону Савченко". И вновь принялся убивать. Летом прошлого года совершил два доказанных убийства (убил юношу и девушку) и еще в одном подозревается, но пока не нашли тела жертвы. Вот он, вероятно, мог бы совершить чудовищную серию убийств, если бы его не остановили. Земляки с Волыни называли убийцу "такий, як чорт", потому что у него в голове якобы звенели "голоса" и вообще он отличался странностями. Убийства похожи на ритуальные: он забивал жертвы до смерти на религиозные праздники и обязательно рядом с водой.

"РЕКОРДСМЕНЫ": КРОВАВЫЕ ЛАТИНОС

Составляя рейтинг серийных убийц (см. инфографику), мы выделили классических маньяков-одиночек. Сначала удивились, потому что туда не попал ни один из известных американских убийц (вроде Теда Банди, Зодиака и прочих Эдов Гейнов). Затем ужаснулись: первые строчки прочно заняли представители Латинской Америки, которые (предположительно) убивали сотнями.

"ЗВЕРИ" И "МАТАДОР". Луис Альфредо Гаравито Кубильос более известен в Колумбии как Зверь и Гуфи — в честь мультперсонажа. Местные СМИ прозвали его "худшим серийным убийцей в мире" — и, возможно, так оно и есть. По количеству доказанных преступлений он абсолютный мировой лидер: 138 изнасилованных и убитых мальчиков. Выбирал детей из бедных семей, от 6 до 16 лет. Предлагал игрушки, деньги и уводил "прогуляться". Когда дети уставали, набрасывался, насиловал, перерезал горло и зачастую расчленял тела. Гаравито арестовали в 1999-м, он сразу сознался в 140 убийствах, а затем, когда нарисовал карту захоронений, число возможных жертв выросло до 300, а то и 400 детей. Сейчас он в тюрьме.

Педро Алонсо Лопес, колумбиец, известный как Монстр Анд, родился в семье жестокой проститутки. За то, что он в восемь лет занялся сексом с собственной семилетней сестрой (по словам Лопеса, сестра была не против), мать выгнала его на улицу. Там Педро подобрал некий мужчина, запер в собственном доме, насиловал и "одалживал" другим педофилам за символическую плату. Дальше была школа для сирот — и снова насилие, на этот раз со стороны учителя. Затем жизнь на улице, мелкие кражи и угоны автомобилей. Достигнув совершеннолетия, он нашел своего "хозяина-сутенера", изнасиловал его и содрал с трупа кожу. Так же поступил с тремя бывшими "клиентами". Лопеса взяли, но суд посчитал издевательства смягчающим обстоятельством и дал юному убийце восемь лет. В тюрьме он убил еще четверых. А затем вышел на свободу и ударился во все тяжкие. Только в одном из захоронений Монстр Анд зарыл более полусотни женщин. Всего же Педро признали виновным в убийстве 110 женщин в Колумбии, Эквадоре и Перу. Общее количество жертв может достигать 350-ти, а то и больше. Он отсидел свой срок. Нынешнее местонахождение Лопеса неизвестно.

Еще один колумбиец, Даниэль Камарго Барбоса, начинал "в паре" с сожительницей — та заманивала девушек, он их насиловал. Затем — тюремный срок (уже второй, первый — за кражу). Выйдя на свободу, Барбоса убил девятилетнюю девочку, был арестован, сознался в 80 убийствах, но сел только за одно. И… сбежал — власти посчитали его мертвым, СМИ и вовсе заявили, что Барбосу съели акулы. На самом деле он сбежал в Эквадор, где за два года совершил 52 изнасилования и убийства. Попался с одеждой последней жертвы — и снова сел, причем в ту же тюрьму, где находился Педро Лопес. Барбосу признали виновным в 72 убийствах, реальное количество жертв может достигать 150-ти.

В отличие от своих колумбийских "коллег" бразилец Педро Родригес Фильо, известный как Педро-Матадор и Маленький Педро-Убийца, не слишком-то прославился на свободе. В утробе матери он получил черепную травму: отец, разозлившись, пнул ее в живот. Уже в 13 лет толкнул кузена в пресс для тростника, тот едва выжил. В 14 застрелил вице-мэра города: тот уволил его отца, школьного охранника, за воровство. Следующей жертвой стал торговец наркотиками. Затем — сожительница. К 18 годам за плечами Фильо было семь жертв. После убийства собственного отца, сердце которого Педро съел, он садится в тюрьму. И тут раскрывается по полной: психопат и параноик Педро-Матадор убивает… 47 человек! Включая трех других серийников, которым не посчастливилось оказаться поблизости. В 2003 году Фильо сознался в убийстве 71 человека, общее же число жертв может достигать сотни и более. Сейчас находится на принудительном лечении.

ВЕЛОСИПЕДИСТ С ТОПОРОМ. Монстр-убийца из Китая Ян Синьхай был четвертым ребенком в семье фермеров-бедняков. "Тупоголовые фермеры с инстинктом размножения", — скажет он потом. С детства много читал, был замкнутым. Бросив семью в 16, занимался чем придется, подрабатывал наемным рабочим. Денег это не принесло, поэтому будущий маньяк занялся воровством (по другой версии — попытался изнасиловать девушку) и загремел в трудовой лагерь. После чего вышел и решил убивать "недостойных". Забирался в фермерские дома, брал их же топоры, лопаты, молотки и перчатки. И расправлялся с целыми семьями. Синьхай держал в страхе четыре провинции Китая, перемещаясь между ними на велосипеде. Попался по чистой случайности — в торговом центре полицейский сличил его с фотороботом. Признался, что убийства совершал "из удовольствия". Был казнен выстрелом в затылок.