Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Криминальные новости
Трагически погиб разработчик популярной банковской системы Украины http://www.segodnya.ua/img/article/7859/69_main.1483696991.png http://www.segodnya.ua/img/article/7859/69_tn.1483696991.png Происшествия и криминал Вместе с Олегом Нестеровым из жизни ушла его жена Лилия

Трагически погиб разработчик популярной банковской системы Украины

Сегодня, 12:02

Вместе с Олегом Нестеровым из жизни ушла его жена Лилия

Олег Нестеров и его жена Лилия. Фото: Facebook
Олег Нестеров и его жена Лилия. Фото: Facebook

Глава украинской компании Lime Systems Олег Нестеров трагически погиб в результате утечки газа на даче. Об этом сообщают в соцсетях сообщили близкие бизнесмена. Вместе с Нестеровым погибла его супруга Лилия. 

Похороны Нестерова состоятся сегодня, 6 января.

Lime Systems – отечественный разработчик программного обеспечения для банковской сферы. На ПО, разработанном компанией, работают десятки банков, в том числе, ПУМБ и Укргазбанк.

Самая знаменитая разработка компании – банковская система Scrooge, которая позволяет оптимизировать работу корпоративного и розничного бизнеса, казначейского управления, бухгалтерии, рисков, финансового мониторинга, полностью автоматизировать процесс предоставления отчетов банка для НБУ, отчетности и т.д.
погибли, погиб, похороны, Нестеров, Нестерова, ПУМБ, банковская система

Вы сейчас просматриваете новость "Трагически погиб разработчик популярной банковской системы Украины". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Forbes

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экономика

Андерс Аслунд. Фото: mediaport.ua

МВФ требовал национализации ПриватБанка - Аслунд

20 Декабря 2016, 10:09

Экономист приветствовал решение украинских властей и одобрил "чистки" в банковской системе

Бизнес

НБУ перевел на счета ПриватБанка 15 млрд грн для пополнения банкоматов. Фото: mistoinform.com.ua

НБУ перевел на счета ПриватБанка 15 млрд грн для пополнения банкоматов

20 Декабря 2016, 08:16

По словам замглавы Нацбанка Рожковой, средства физических лиц доступны, банк работает, очередей нет

Финансы

Где взять деньги на ремонт: советы банкира

14 Декабря 2016, 08:29

Кредит без залога и поручителей можно получить всего лишь за один час 

Финансы

Как купить зимнюю одежду в три раза дешевле: советы банкира

28 Ноября 2016, 08:30

Делать покупки на иностранных сайтах можно с помощью украинской кредитной карты 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.