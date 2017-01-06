Трагически погиб разработчик популярной банковской системы Украины

Вместе с Олегом Нестеровым из жизни ушла его жена Лилия

Глава украинской компании Lime Systems Олег Нестеров трагически погиб в результате утечки газа на даче. Об этом сообщают в соцсетях сообщили близкие бизнесмена. Вместе с Нестеровым погибла его супруга Лилия.

Похороны Нестерова состоятся сегодня, 6 января.

Lime Systems – отечественный разработчик программного обеспечения для банковской сферы. На ПО, разработанном компанией, работают десятки банков, в том числе, ПУМБ и Укргазбанк.

Самая знаменитая разработка компании – банковская система Scrooge, которая позволяет оптимизировать работу корпоративного и розничного бизнеса, казначейского управления, бухгалтерии, рисков, финансового мониторинга, полностью автоматизировать процесс предоставления отчетов банка для НБУ, отчетности и т.д.