Трагически погиб разработчик популярной банковской системы Украины
Вместе с Олегом Нестеровым из жизни ушла его жена Лилия
Глава украинской компании Lime Systems Олег Нестеров трагически погиб в результате утечки газа на даче. Об этом сообщают в соцсетях сообщили близкие бизнесмена. Вместе с Нестеровым погибла его супруга Лилия.
Похороны Нестерова состоятся сегодня, 6 января.
Lime Systems – отечественный разработчик программного обеспечения для банковской сферы. На ПО, разработанном компанией, работают десятки банков, в том числе, ПУМБ и Укргазбанк.
Самая знаменитая разработка компании – банковская система Scrooge, которая позволяет оптимизировать работу корпоративного и розничного бизнеса, казначейского управления, бухгалтерии, рисков, финансового мониторинга, полностью автоматизировать процесс предоставления отчетов банка для НБУ, отчетности и т.д.
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