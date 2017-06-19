Трагическое ДТП в Житомире: умерла пенсионерка, которую переехал троллейбус

Троллейбус переехал женщине обе ноги и только потом остановился; пенсионерка несколько дней была без сознания в больнице

В Житомире, не приходя в сознание, умерла пенсионерка, которая несколько дней назад попала под колеса троллейбуса, говорится в сюжете ТСН.Ранок. По данным полиции, женщина скончалась в больнице, куда срочно госпитализировали после ДТП.

В настоящее время следствие устанавливает, есть ли в случившемся вина водителя или это был несчастный случай.

"Полиция выясняет все обстоятельства, предварительно известно, что бабушка догоняла троллейбус, который в этот момент подъезжал к остановке общественного транспорта, споткнулась и упала под колесо троллейбуса", – отметила представитель отдела коммуникации ГУ НП в Житомирской области Ольга Номерчук.

Трагическая авария произошла в пятницу, 16 июня, в обеденную пору. Пожилая женщина бежала к троллейбусу, который подъезжал к остановке. Пенсионерка споткнулась и упала под заднее колесо. Троллейбус переехал ей обе ноги и только потом остановился. Медикам пришлось ампутировать потерпевшей левую ногу выше колена, на правую – наложить гипс. 77-летняя пациентка потеряла много крови и была в тяжелом состоянии.