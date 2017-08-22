Тука предупредил о готовящихся провокациях в Киеве

Вчера, 23:28

Некоторые силы хотят расшатать ситуацию в начале следующей сессии Рады

Георгий Тука. Фото: из открытых источников
Георгий Тука. Фото: из открытых источников

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявляет, что в столице в начале осени могут дестабилизировать ситуацию; это связано со стартом следующей сессии Верховной Рады.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Относительно возможных сценариев и действий внутри государства, я владею определенной информацией, хоть и маргинально-популистские, но активные силы готовятся. В сентябре будет попытка "шатать", уверенно "шатать", в Киеве. По моей информации, готовится сценарий, когда после того, как не удастся провести дестабилизацию в Киеве, будут попытки сделать это в регионах", – сказал Тука.

По его словам, соответствующие меры запланированы в день открытия сессии Верховной Рады.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Я не знаю, официально уже есть определенные заявления от политических сил или нет. Я уже разговаривал с людьми, которые представляют разные политические и внеполитические силы, они уже готовятся на начало сентября, в день открытия работы ВР, выходить под ВР. Требования к парламентариям у разных сил разные, но главное будет – общественное негодование. Дай Бог, чтобы оно не переросло в физическое противостояние с правоохранителями или с депутатами, с депутатами вряд ли, они через подземный ход чухнут, будем только по заграничным округам ловить", – добавил заместитель министра.

Напомним, следующая, седьмая, сессия Верховной Рады начнется с 5 сентября 2017 года и завершится 2 февраля следующего года. Ожидается, что уже осенью депутаты примут в целом пенсионную, медицинскую, образовательную реформу, а также рассмотрят законопроект "о реинтеграции Донбасса".
Верховная Рада, депутаты, противостояние, сценарий, дестабилизация, Тука, в Киеве

Вы сейчас просматриваете новость "Тука предупредил о готовящихся провокациях в Киеве ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Георгий Тука. Фото: Facebook

"Урок прихода "русского мира" усвоен": Тука резко ответил росСМИ по Донбассу

3 Августа, 11:48

В России писали, что якобы Киев "признал"  возможность отделения юго-востока от Украины, отметил чиновник

Мнения

Майк Пенс. Фото: AFP

Дестабилизирующие действия России в Украине неприемлемы - Пенс

31 Июля, 03:36

По словам вице-президента США, Трамп надеется, что поведение российского правительства изменится

Украина

Фото: пресс-служба СБУ

Россия организовывает все фейковые акции протеста в Украине - СБУ

25 Июля, 18:42

Спецслужба задокументировала несколько фактов организации кураторами РФ псевдопротестных акций

Донбасс

Георгий Тука. Фото: Facebook

Боевики создали сеть трудовых лагерей на Донбассе – Тука

13 Июля, 18:26

По словам замминистра, как правило, заключенных заставляют работать за еду 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования