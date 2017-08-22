Тука предупредил о готовящихся провокациях в Киеве

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявляет, что в столице в начале осени могут дестабилизировать ситуацию; это связано со стартом следующей сессии Верховной Рады.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Относительно возможных сценариев и действий внутри государства, я владею определенной информацией, хоть и маргинально-популистские, но активные силы готовятся. В сентябре будет попытка "шатать", уверенно "шатать", в Киеве. По моей информации, готовится сценарий, когда после того, как не удастся провести дестабилизацию в Киеве, будут попытки сделать это в регионах", – сказал Тука.

По его словам, соответствующие меры запланированы в день открытия сессии Верховной Рады.

"Я не знаю, официально уже есть определенные заявления от политических сил или нет. Я уже разговаривал с людьми, которые представляют разные политические и внеполитические силы, они уже готовятся на начало сентября, в день открытия работы ВР, выходить под ВР. Требования к парламентариям у разных сил разные, но главное будет – общественное негодование. Дай Бог, чтобы оно не переросло в физическое противостояние с правоохранителями или с депутатами, с депутатами вряд ли, они через подземный ход чухнут, будем только по заграничным округам ловить", – добавил заместитель министра.

Напомним, следующая, седьмая, сессия Верховной Рады начнется с 5 сентября 2017 года и завершится 2 февраля следующего года. Ожидается, что уже осенью депутаты примут в целом пенсионную, медицинскую, образовательную реформу, а также рассмотрят законопроект "о реинтеграции Донбасса".