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У Авакова подтвердили имя нардепа, на которого готовилось покушение http://www.segodnya.ua/img/article/7905/56_main.1485074512.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/56_tn.1485074512.jpg Происшествия и криминал Шкиряк пояснил, что главными мотивами покушения на Геращенко была деятельность сайта "Миротворец"

У Авакова подтвердили имя нардепа, на которого готовилось покушение

Сегодня, 10:40

Шкиряк пояснил, что главными мотивами покушения на Геращенко была деятельность сайта "Миротворец"

Антон Геращенко. Фото: Facebook
Антон Геращенко. Фото: Facebook

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подтвердил, что СБУ предотвратила попытку покушения на нардепа Антона Геращенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Шкиряк пояснил, что главными мотивами покушения была деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая, публичная антироссийская деятельность Геращенко.

"Почерк заказчиков идентичен с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", – написал он.

Ранее информацию о том, что целью убийц был Антон Геращенко, привело издание "Цензор.нет" со ссылкой на собственные источники.

Глава СБУ заявил, что к покушению причастны российские спецслужбы. Убийство нардепа планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. По подозрению в покушении задержаны два человека.
сбу, покушение, миротворец, российские спецслужбы, Антон Геращенко, зорян шкиряк

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