У Авакова подтвердили имя нардепа, на которого готовилось покушение

Шкиряк пояснил, что главными мотивами покушения на Геращенко была деятельность сайта "Миротворец"

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк подтвердил, что СБУ предотвратила попытку покушения на нардепа Антона Геращенко.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Шкиряк пояснил, что главными мотивами покушения была деятельность сайта "Миротворец" и жесткая открытая, публичная антироссийская деятельность Геращенко.

"Почерк заказчиков идентичен с планированием и осуществлением теракта с убийством Павла Шеремета", – написал он.

Ранее информацию о том, что целью убийц был Антон Геращенко, привело издание "Цензор.нет" со ссылкой на собственные источники.

Глава СБУ заявил, что к покушению причастны российские спецслужбы. Убийство нардепа планировалось совершить с применением самодельного взрывного устройства. По подозрению в покушении задержаны два человека.