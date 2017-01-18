У военного училища в Житомире перевернулся грузовик (фото,видео)
Водитель автомобиля Lada не пропустил "ГАЗель", которая двигалась в направлении выезда из города
Сегодня в Житомире на проспекте Мира произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada и грузовой "ГАЗели".
По словам патрульных полицейских, Lada выезжала с территории военного училища и не пропустила грузовик, который двигался в направлении выезда из города, передает Житомир.info.
В результате столкновения у легкового автомобиля смят капот и выбиты задние стекла, а "ГАЗель" перевернулась.
Видео: Житомир.info
По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.
Напомним, в конце 2016 года в Тернопольской области перевернулась маршрутка с пассажирами.
Вы сейчас просматриваете новость "У военного училища в Житомире перевернулся грузовик (фото,видео)". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии