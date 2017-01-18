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У военного училища в Житомире перевернулся грузовик (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7894/27_main.1484742682.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/27_tn.1484742682.jpg Происшествия и криминал Водитель автомобиля Lada не пропустил "ГАЗель", которая двигалась в направлении выезда из города

У военного училища в Житомире перевернулся грузовик (фото,видео)

Сегодня, 14:31

Водитель автомобиля Lada не пропустил "ГАЗель", которая двигалась в направлении выезда из города

Сегодня в Житомире на проспекте Мира произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada и грузовой "ГАЗели".

По словам патрульных полицейских, Lada выезжала с территории военного училища и не пропустила грузовик, который двигался в направлении выезда из города, передает Житомир.info.

В результате столкновения у легкового автомобиля смят капот и выбиты задние стекла, а "ГАЗель" перевернулась.

Видео: Житомир.info

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Напомним, в конце 2016 года в Тернопольской области перевернулась маршрутка с пассажирами.
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