У военного училища в Житомире перевернулся грузовик (фото,видео)

Водитель автомобиля Lada не пропустил "ГАЗель", которая двигалась в направлении выезда из города

Сегодня в Житомире на проспекте Мира произошло ДТП с участием легкового автомобиля Lada и грузовой "ГАЗели".

По словам патрульных полицейских, Lada выезжала с территории военного училища и не пропустила грузовик, который двигался в направлении выезда из города, передает Житомир.info.

В результате столкновения у легкового автомобиля смят капот и выбиты задние стекла, а "ГАЗель" перевернулась.

Видео: Житомир.info

По предварительной информации, пострадавших в ДТП нет.

Напомним, в конце 2016 года в Тернопольской области перевернулась маршрутка с пассажирами.