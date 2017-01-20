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Убийца шесть дней жил рядом с телом (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7898/85_main.1484838797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/85_tn.1484838797.jpg Происшествия и криминал Испугавшись ответственности, мужчина почти неделю хранил тело погибшего в собственном сарае

Убийца шесть дней жил рядом с телом (фото)

Сегодня, 03:40

Испугавшись ответственности, мужчина почти неделю хранил тело погибшего в собственном сарае

В Винницкой области 68-летний мужчина до смерти избил товарища, а потом неделю прятал его тело  в собственном сарае.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"После обнаружения тела погибшего под подозрение полицейских сразу попал 68-летний не судимый владелец дома. Мужчина рассказал, что погибший пришел к нему в гости уже избитым и внезапно умер. Оперативники приняли все необходимые меры для установления обстоятельств правонарушения и под давлением неопровержимых доказательств подозреваемый признался, что именно он до смерти избил потерпевшего", – рассказали правоохранители.

Как рассказал задержанный, несколько дней назад он дал пострадавшему деньги, чтобы тот купил алкоголь, однако товарищ вернулся и без водки, и без денег. Во время ссоры он избил потерпевшего руками, ногами и молотком по различным частям тела и, бросив еще живого мужчину на кухне, пошел спать.

Утром уже мертвого гостя злоумышленник вытащил в сени, а через четыре дня вместе с другим собутыльником завернули тело в простыню и перенесли в сарай, где оно пролежало еще два дня.

За совершение такого преступления мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, в Запорожье мужчина задушил свою 84-летнюю мать
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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