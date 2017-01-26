Убийство предпринимателя в Днепре: автомобиль охраны расстреляли из автомата (видео)

Вчера, 14:22

В полиции сообщают, что нападавших на мужчину было двое. Злоумышленников разыскивают


Видео: полиция

По предварительным данным правоохранителей, на предпринимателя и его охранников в Днепре напали двое мужчин с автоматическим оружием.  

Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции области Анна Старчевская.

"Вероятнее всего выстрелы производились из автоматического оружия. То есть это был автомат. В настоящее время есть информация, что, скорее всего, это было двое преступников. Делаем все возможное для того, чтобы раскрыть данное преступление", – сказала Анна Старчевская.

Напомним, вчера, 25 января, на улице Академика Лазарян в Днепре грабители расстреляли автомобиль охраны и убили предпринимателя. При этом нападавшие забрали сумку с крупной суммой денег, которая принадлежала погибшему, и скрылись.

Известно, что ранее на мужчину уже совершалось разбойное нападение, поэтому в течение двух лет он пользовался услугами данной охранной фирмы.

В результате нападения мужчина погиб на месте, а охранники получили тяжелые телесные повреждения. Их доставили в больницу, где им была оказана медицинская помощь. В настоящее время состояние раненых стабильное.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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