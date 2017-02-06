Убийство жителя Кривого Озера: хотят провести эксгумацию

Сегодня, 07:20

По словам адвоката, вдова и мать погибшего подали иск с требованием возмещения морального ущерба в сумме 1 млн 200 тыс. грн

Фото из архива &quot;Сегодня&quot;
Фото из архива "Сегодня"

В Николаевской области начался суд по делу расстрела жителя Кривого Озера Александра Цукермана. Напомним, он погиб от пуль, которые, по версии прокуратуры, выпустил в него один из полицейских, приехавший утихомирить дебошира. 

Как рассказал "Сегодня" адвокат вдовы Цукермана Иван Ангелин, в этом деле появилось новое обстоятельство. "Свидетель, женщина, которая присутствовала на вскрытии Александра, четко говорит, что в теле погибшего было четыре пули, а не две, как заявляли ранее. У нас есть основания подозревать, что что-то пытаются скрыть. Будем просить о повторной судмедэкспертизе", — сказал нам Ангелин. И добавил, что не исключает проведения эксгумации.

Кроме того, защита пострадавшей стороны требует изменения меры пресечения для троих фигурантов дела из четырех, которые находятся не под стражей (двое — под залогом, один — под личным обязательством). По словам адвоката, вдова и мать погибшего подали иск с требованием возмещения морального ущерба в сумме 1 млн 200 тыс. грн. "900 тысяч гривен требует Алла, это супруга погибшего, и 300 тысяч — мать Александра",  — уточнил адвокат Ангелин.

Один из фигурантов, находящийся за решеткой, Денис Ляхвацкий, который, по версии следствия, якобы стрелял в Цукермана, на суде заявил, что просто выполнял свои служебные обязанности. По данным прокуратуры, одному из них инкриминируют убийство (грозит пожизненное), остальным — превышение служебных полномочий (грозит от 7 до 10 лет).

Защита полицейских в свою очередь настаивает на незаконности их задержания и пока воздерживается от более подробных комментариев.
следствие, полиция, расстрел, николаевская область, эксгумация, кривое озеро

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Автор:

Игорь Серов

Источник:

"Сегодня"

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