Ужасное ДТП в центре Львова: внедорожник врезался в толпу людей, есть жертвы
В результате ДТП погибла женщина, еще одну пострадавшую отвезли в больницу
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
Фото: 24tv.ua
В центре Львова Land Cruiser въехал в толпу людей, сообщает "24 канал".
Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного, где как раз закончилась служба. Машина также снесла несколько столбцов и перевернулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Еще одну пострадавшую забрала скорая.
По словам свидетелей, водитель выглядел трезвым. Сам виновник аварии утверждает, что что-то случилось с авто и он не справился с управлением.
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