Ужасное ДТП в центре Львова: внедорожник врезался в толпу людей, есть жертвы

Вчера, 12:54

В результате ДТП погибла женщина, еще одну пострадавшую отвезли в больницу 


Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

Фото: 24tv.ua

В центре Львова Land Cruiser въехал в толпу людей, сообщает "24 канал".

Авария произошла около костела Святого Андрея Первозванного, где как раз закончилась служба. Машина также снесла несколько столбцов и перевернулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина. Еще одну пострадавшую забрала скорая.

По словам свидетелей, водитель выглядел трезвым. Сам виновник аварии утверждает, что что-то случилось с авто и он не справился с управлением.
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