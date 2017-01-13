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В 10 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности http://www.segodnya.ua/img/article/7878/90_main.1484297983.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/90_tn.1484297983.jpg Происшествия и криминал Кроме того, в Одесской области на дорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта

В 10 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности

Сегодня, 10:59

Кроме того, в Одесской области на дорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта

Фото: полиция
Фото: полиция

На автодорогах Украины зафиксирован критический уровень аварийности в 10 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В частности, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким. Кроме того, в Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть и травмировано 66 человек. Критической по уровню аварийности является ситуация в десяти регионах Украины.

Напомним, в результате ДТП в Харькове пострадали пять человек.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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