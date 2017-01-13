В 10 областях Украины зафиксирован критический уровень аварийности

Кроме того, в Одесской области на дорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта

На автодорогах Украины зафиксирован критический уровень аварийности в 10 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"В частности, в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Луганской областях зафиксирован критический уровень аварийности. Еще в девяти областях уровень аварийности остается высоким. Кроме того, в Одесской области на автодорогах Р-55 и Р-71 ограничено движение автотранспорта", – говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть и травмировано 66 человек. Критической по уровню аварийности является ситуация в десяти регионах Украины.

Напомним, в результате ДТП в Харькове пострадали пять человек.