В Бразилии целый город погрузился в хаос из-за забастовки полицейских

Сегодня, 17:30

Местные жители снимают и выкладывают в Сеть свидетельства беспорядков и грабежей 


Вооруженные бандитские группировки буйствуют на улицах бразильского города Витория, штат Эспириту-Санту. Местная полиция в начале февраля объявила забастовку из-за невыплат зарплаты. Этим воспользовались преступники, устроившие в населенном пункте кровавый террор, сообщает Political Outsource.

Жители Витории боятся выходить из домов. В городе закрыты школы, большинство магазинов и стадионы. Все местные развлекательные и спортивные мероприятия отменены – власти города признают, что не могут обеспечить своим согражданам безопасность. Обезумевшие от беззакония бандитские группировки грабят и насилуют тех, кому не повезло оказаться у них на пути. В Сети появилось несколько видеозаписей нападения преступников на мирных жителей.

 
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