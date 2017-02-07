В Бразилии целый город погрузился в хаос из-за забастовки полицейских

Вооруженные бандитские группировки буйствуют на улицах бразильского города Витория, штат Эспириту-Санту. Местная полиция в начале февраля объявила забастовку из-за невыплат зарплаты. Этим воспользовались преступники, устроившие в населенном пункте кровавый террор, сообщает Political Outsource.



Жители Витории боятся выходить из домов. В городе закрыты школы, большинство магазинов и стадионы. Все местные развлекательные и спортивные мероприятия отменены – власти города признают, что не могут обеспечить своим согражданам безопасность. Обезумевшие от беззакония бандитские группировки грабят и насилуют тех, кому не повезло оказаться у них на пути. В Сети появилось несколько видеозаписей нападения преступников на мирных жителей.



