В центре Чернигова троллейбус сбил двоих детей

По данным правоохранителей, сестра и брат неожиданно выехали на дорогу на велосипеде

Сегодня в Чернигове водитель троллейбуса сбил двоих детей на пешеходном переходе.

Об этом сообщил пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко. По его информации, ДТП произошло в центре города, пострадали десятилетняя девочка и восьмилетний, сестра и брат.

Водитель троллейбуса объяснил, что вместе с другими автомобилями пропускал пешеходов на переходе, а когда транспорт двинулся на переход неожиданно выехали на велосипеде дети, их зацепил троллейбус. Карета скорой помощи забрала детей в больницу, по предварительному заключению, они получили незначительные телесные повреждения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Мариуполе на блокпосту женщина сбила военного

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

"Поскольку в ДТП есть потерпевшие, будет открыто уголовное производство. На месте происшествия сразу работал следователь", – отметил Копистко.

Напомним, в Киеве на переходе микроавтобус сбил мать и дочь.