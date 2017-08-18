В центре Чернигова троллейбус сбил двоих детей

18 Августа 2017, 18:10

По данным правоохранителей, сестра и брат неожиданно выехали на дорогу на велосипеде

Фото: cheline.com.ua
Фото: cheline.com.ua

Сегодня в Чернигове водитель троллейбуса сбил двоих детей на пешеходном переходе.

Об этом сообщил пресс-офицер патрульной полиции Чернигова Виталий Копистко. По его информации, ДТП произошло в центре города, пострадали десятилетняя девочка и восьмилетний, сестра и брат.

Водитель троллейбуса объяснил, что вместе с другими автомобилями пропускал пешеходов на переходе, а когда транспорт двинулся на переход неожиданно выехали на велосипеде дети, их зацепил троллейбус. Карета скорой помощи забрала детей в больницу, по предварительному заключению, они получили незначительные телесные повреждения.

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Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований.

"Поскольку в ДТП есть потерпевшие, будет открыто уголовное производство. На месте происшествия сразу работал следователь", – отметил Копистко.

Напомним, в Киеве на переходе микроавтобус сбил мать и дочь. 
ДТП, дети, троллейбус, Чернигов, брат, сестра

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Источник:

УНИАН

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