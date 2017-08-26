В центре Ивано-Франковска произошла стрельба: ранен мужчина
На месте происшествия правоохранители проводят следственные действия
В центре Ивано-Франковска в одном из ресторанов произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранение, сообщает полиция.
По предварительной информации, между посетителями заведения возникла ссора, переросшая в драку, а затем началась стрельба. Пока приехали правоохранители, посетители, между которыми возник инцидент, покинули ресторан.
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На улице Галицкой патрульные остановили автомобиль, в котором везли раненного мужчину. Его подстрелили из охотничьего ружья. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь в областной клинической больнице.
Еще один автомобиль с участниками конфликта остановили на улице Сечевых Стрельцов.
Полиция проверяет все автомобили, которые выезжают из города, и выясняет подробности конфликта.
На месте происшествия правоохранители проводят следственные действия.
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