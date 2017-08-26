В центре Ивано-Франковска произошла стрельба: ранен мужчина

Сегодня, 18:34

На месте происшествия правоохранители проводят следственные действия

Фото: novostivmire.com
Фото: novostivmire.com

В центре Ивано-Франковска в одном из ресторанов произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранение, сообщает полиция.  

По предварительной информации, между посетителями заведения возникла ссора, переросшая в драку, а затем началась стрельба. Пока приехали правоохранители, посетители, между которыми возник инцидент, покинули ресторан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На улице Галицкой патрульные остановили автомобиль, в котором везли раненного мужчину. Его подстрелили из охотничьего ружья. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь в областной клинической больнице.

Еще один автомобиль с участниками конфликта остановили на улице Сечевых Стрельцов.

Полиция проверяет все автомобили, которые выезжают из города, и выясняет подробности конфликта.

На месте происшествия правоохранители проводят следственные действия. 
ресторан, Ивано-Франковск, города, стрельба, правоохранители, инцидент, происшествия

Вы сейчас просматриваете новость "В центре Ивано-Франковска произошла стрельба: ранен мужчина ". Другие Криминальные новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Обстоятельства происшествия выясняются. Фото: AFP

В Киеве произошла стрельба, ранен мужчина

Сегодня, 16:04

Пока не ясно, из какого оружия стреляли в мужчину 

Другие страны

Полиция разбирается в инциденте. Фото: AFP

У здания суда в Стамбуле произошла перестрелка

24 Августа, 13:46

Между мужчинами во время судебного слушания произошел конфликт, выяснения отношений продолжились на улице

Днепр

В Днепре патрульные со стрельбой преследовали автоугонщика

23 Августа, 13:39

Водитель попытался наехать на полицейского, но тому удалось отскочить в сторону

Происшествия и криминал

Фото: vistanews.ru

В центре Николаева грабители в масках подстрелили мужчину

23 Августа, 11:38

Правоохранители разыскивают злоумышленников, совершивших разбойное нападение на местного жителя

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования