В центре Николаева грабители в масках подстрелили мужчину

Сегодня, 11:38

Правоохранители разыскивают злоумышленников, совершивших разбойное нападение на местного жителя


Место преступления. Фото: полиция

Место преступления. Фото: полиция

Место преступления. Фото: полиция

Место преступления. Фото: полиция

В центре Николаевские неизвестные в масках с применением оружия ограбили мужчину.

Нападение произошло около 18:30 на пересечении улицы Инженерной и пр. Центрального, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Злоумышленники совершили несколько выстрелов из травматического оружия, которые попали 34-летнему потерпевшему в ногу, отобрали сумку и скрылись в неизвестном направлении на автомобиле Audi A6 серого цвета. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", – информируют в полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. В области введен план "Перехват".

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По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Бандитам грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в начале августа в центре Николаева неизвестные в масках совершили разбойное нападение на водителя автомобиля Volkswagen, похитив сумку с крупной суммой денег. Злоумышленники также скрылись на автомобиле Audi черного цвета. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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