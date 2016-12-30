В центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой (фото)

Сегодня ночью в центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, неизвестный начал стрелять в прохожих из пистолета около двух часов ночи, а потом пытался сбежать от правоохранителей.

"Сегодня, около второго часа ночи, патрульные получили сообщение о том, что на проспекте Центральном происходит драка с участием более 10 человек, на месте происшествия слышны выстрелы. На месте к инспекторам обратились двое мужчин и сообщили, что неизвестный прохожий начал в них стрелять, после чего началась драка и указали на мужчину, который стоял в стороне. При приближении к нему стражей порядка, он начал убегать, но они догнали его и задержали, надев на него наручники", – отмечают полицейские.

Фото: патрульная полиция

Фото: патрульная полиция

У подозреваемого патрульные нашли предметы, похожие на пистолет и магазин с патронами. Кроме того, на месте происшествия инспекторы увидели предметы, похожие на гильзы. Подозреваемым оказался 35-летний житель Ингульского района Николаева.

Фото: патрульная полиция

Стражи порядка вызвали работников следственно-оперативной группы.

Напомним, в Хмельницком сегодня утром патрульные полицейские застрелили мужчину, который колол прохожих неизвестным предметом.