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В центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7847/49_main.1483105186.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/49_tn.1483105186.jpg Происшествия и криминал Мужчина обстрелял прохожих, полицейским удалось задержать злоумышленника

В центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой (фото)

Сегодня, 15:39

Мужчина обстрелял прохожих, полицейским удалось задержать злоумышленника

В Николаеве задержали вооруженного мужчину. Фото: dpchas.com.ua
В Николаеве задержали вооруженного мужчину. Фото: dpchas.com.ua

Сегодня ночью в центре Николаева произошла массовая драка со стрельбой.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, неизвестный начал стрелять в прохожих из пистолета около двух часов ночи, а потом пытался сбежать от правоохранителей.

"Сегодня, около второго часа ночи, патрульные получили сообщение о том, что на проспекте Центральном происходит драка с участием более 10 человек, на месте происшествия слышны выстрелы. На месте к инспекторам обратились двое мужчин и сообщили, что неизвестный прохожий начал в них стрелять, после чего началась драка и указали на мужчину, который стоял в стороне. При приближении к нему стражей порядка, он начал убегать, но они догнали его и задержали, надев на него наручники", – отмечают полицейские.

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Фото: патрульная полиция 

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Фото: патрульная полиция 

У подозреваемого патрульные нашли предметы, похожие на пистолет и магазин с патронами. Кроме того, на месте происшествия инспекторы увидели предметы, похожие на гильзы. Подозреваемым оказался 35-летний житель Ингульского района Николаева.

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Фото: патрульная полиция 

Стражи порядка вызвали работников следственно-оперативной группы.

Напомним, в Хмельницком сегодня утром патрульные полицейские застрелили мужчину, который колол прохожих неизвестным предметом.
Николаев, драка, стрельба, мужчина, пистолет, наручники, выстрелы, полицейские

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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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