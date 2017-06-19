В центре Запорожья легковушка перевернулась на крышу

Сегодня, 19:20

Серьезное ДТП произошло у остановки общественного транспорта; в машине был только водитель

ДТП в Запорожье. Фото: соцсети
ДТП в Запорожье. Фото: соцсети

В центре Запорожья в районе остановки общественного транспорта "Лахти" перевернулся автомобиль "Ланос".

ДТП произошло вчера, 18 июня, на перекрестке ул. Украинской и пр. Соборного, пишет forpost.media.

В машине на момент аварии был только водитель, и к счастью он не пострадал, рассказала изданию пресс-секретарь патрульной полиции Юлия Шеймухова.

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Фото: соцсети 

По факту происшествия на водителя составили административный протокол по ст. 124 – нарушение ПДД, повлекшее за собой повреждение автомобиля.

Напомним, ранее в Одессе в результате ДТП перевернулся автомобиль.

На пересечении улиц Раскидайловской и Ризовской столкнулись две машины. Водитель "Дэу" не предоставил преимущество в движение автомобилю "ЗАЗ", в результате последний опрокинулся. 
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