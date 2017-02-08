В Черкасской области изъяли крупную партию наркотиков

Сегодня, 13:53

Продавала запрещенные вещества 55-летняя женщина. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы 


Наркотики на более чем 200 тысяч гривен обнаружили полицейские в Черкасской области. Продавала их 55-летняя женщина. Во время обыска у нее дома полиция нашла флаконы с опием, концентраты для зелья, одноразовые шприцы и 30 тысяч гривен.

"Было изъято наркотические средства в особо крупных размерах – ацетилированный опий и метадон. А также изъяты денежные средства, которые были получены данным лицом от незаконного распространения наркотических средств", – сообщил начальник Уманского районного отделения Главного управления Нацполиции в Черкасской области Андрей Якимчук.

Задержанная свою причастность к наркобизнесу отрицает. Мол, все найденное – ее личные лекарства.

"Лекарств немеряно в доме. Мы больные люди, для этого нам были нужны эти шприц", – утверждает задержанная. А наличие крупной суммы денег в доме объясняет продажей автомобиля.

За торговлю наркотиками женщине грозит до 12 лет за решеткой.  

Напомним, ранее в Ровно задержали военнослужащего, причастного к распространению наркотиков и хранению оружия.
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"Сегодня"

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