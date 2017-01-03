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В Черкасской области умер 2-летний мальчик http://www.segodnya.ua/img/article/7854/28_main.1483461563.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7854/28_tn.1483461563.jpg Происшествия и криминал Малыш скончался во время оказания медицинской помощи; начато уголовное расследование

В Черкасской области умер 2-летний мальчик

Сегодня, 18:38

Малыш скончался во время оказания медицинской помощи; начато уголовное расследование

В Черкасской области умер 2-летний мальчик

В Черкасской области от травм, полученных при невыясненных обстоятельствах, умер 2-летний мальчик.

Трагедия произошла в селе Березняки Смелянского района. Об этом сайту "Сегодня.ua" сообщил начальник пресс-службы полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко.

"1 января мальчик 2014 года рождения был доставлен в больницу. Во время оказания медицинской помощи он скончался. По данному факту возбуждено производство по ч. 2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение. – Ред.). Сейчас проводятся следственные действия и устанавливается характер нанесенных телесных повреждений, то есть где и каким образом он их получил", – отметил Дмитрий Грищенко.

В полиции добавляют, что только после результатов экспертизы можно будет говорить о причинах смерти ребенка и устанавливать подозреваемых в преступлении.

Напомним, в ноябре в Кременчуге Полтавской области отчим до полусмерти избил малыша в ванной. Спустя две недели ребенок умер в больнице, не приходя в сознание.
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Автор:

Елена Мельник

Источник:

"Сегодня"

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