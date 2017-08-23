В Черкасской области вооруженный дебошир бросил в полицейских гранату

В Черкасской области пьяный мужчина, вооруженный пистолетом, бросил гранату в сторону полицейских. Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

Местная жительница сообщила правоохранителя, что ее муж устроил дома семейную ссору. Прибыв на вызов, правоохранители увидели во дворе агрессивно 36-летнего мужчину, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Во время общения с мужчиной, правоохранители пытались успокоить его, но он вытащил пистолет и бросил в сторону полицейских гранату – к счастью взрывное устройство не сработало. Мужчину немедленно задержали. Все вещественные доказательства с места происшествия изъяты и направлены на проведение соответствующих экспертиз", – информируют правоохранители.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Дебоширу грозит до трех лет заключения.

Напомним, в Днепре мужчины избили полицейского и выстрелили ему в лицо.