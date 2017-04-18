В Чернигове умерла 16-летняя девушка после попытки суицида

Потерпевшая приняла большое количество лекарств и спустя несколько дней умерла в реанимации городской больницы

В реанимации черниговской больницы после попытки самоубийства умерла девушка 2000 года рождения.

Известно, что в больницу потерпевшая попала 11 апреля. Несколько дней она находилась в реанимации и 14 апреля умерла. По информации врачей, девушки приняла большое количество лекарств. Об этом сайту "Сегодня" сообщили в пресс-службе полиции Черниговской области.

Правоохранители открыто уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. По предварительной версии полиции, девушка покончила жизнь самоубийством. Сейчас продолжается досудебное расследование.

Как отмечают местные СМИ, девушка жила в с. Новый Белоус. Она умерла после употребления 56 таблеток парацетамола.

Напомним, на прошлой неделе во Львовской области школьница упала с девятиэтажки и погибла.