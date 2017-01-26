В Черниговской области живодеры расстреляли семью лосей с беременной самкой (видео)

На месте происшествия нашли несколько десятков специфических гильз. Олег Огиенко, который делал вскрытие убитой самки, признается, что когда увидел в ее лоне два сформированных эмбриона, не смог сдержать слез

Браконьеры ы Черниговской области расстреляли целую семью лосей. Живодеры убили вожака стаи и беременную самку, еще четверо молодых раненых лосей разбежались по лесу, говорится в сюжете ТСН.

УАЗик лесной охраны не смог догнать квадроцикл с вооруженными охотниками. Объяснить их действия ничем, кроме жестокости, специалисты не могут.

"Есть такая методика, предположение, что когда убивают самца и корову, то молодняк держится где-то здесь, и его легче добить. Но это не охота – это просто уничтожение данной группы животных", – говорит зоолог Александр Вобленко.

Олег Огиенко, который делал вскрытие убитой самки, признается, что, когда увидел в ее лоне два сформированных эмбриона, не смог сдержать слез.

"Это нелюди могли делать такое. Они были изрешечены полностью – от шеи до хвоста, по десять пулевых ранений в каждом", – рассказал он.

На месте происшествия нашли несколько десятков специфических гильз. Калибр похож на тот, что используется для полуавтоматического ружья Ремингтон.

"Такие калибры, как правило, регистрируются. Это очень дорогое оружие, оно проходит регистрацию", – говорит председатель УООР Нежинского района Алексей Могилев.

В полиции подтверждают, что собранные гильзы – это хорошая зацепка, но официальных выводов баллистической экспертизы придется ждать несколько месяцев.

"У нас есть шанс раскрыть это преступление. После проведения всех экспертиз будет установлено точно, из какого оружия стреляли, и кто владелец", – заверил представитель правоохранителей Черниговщины Сергей Брыль.

Если полицейские смогут найти браконьеров, тем грозит три года заключения и 60 тысяч гривен штрафа.

Напомним, в ноябре прошлого года под Сумами мужчина жестоко расправился с прирученным оленем и кабанами.