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В Днепре произошло жуткое ДТП (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/26_main.1485169050.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/26_tn.1485169050.jpg Происшествия и криминал В результате аварии перевернулся автомобиль и погиб пешеход; обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы

В Днепре произошло жуткое ДТП (фото)

Сегодня, 12:57

В результате аварии перевернулся автомобиль и погиб пешеход; обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы

В Днепре в результате ДТП перевернулся автомобиль "Лада", водитель которого пытался избежать столкновения с пешеходом.

Авария произошла сегодня, 23 января, около 9.00 на улице Передовой, сообщает "Информатор" с места событий.

Как рассказали изданию полицейские, автомобиль "Лада" ехал по улице Передовой в сторону города. В это время пассажирский автобус "Богдан" высадил на остановке мужчину. Пешеход обошел автобус сзади, попал в так называемую слепую зону и пытался перейти дорогу.

В итоге, мужчина оказался под колеса автомобиля. Водитель "Лады" пытался избежать происшествия, но ему это не удалось — он вывернул руль и врезался в снежный сугроб. В результате, машина перевернулась.

По информации издания, водитель остался жив и совсем не пострадал, а пешеход погиб на месте.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы.

Напомним, смертельное ДТП в Винницкой области унесло жизнь молодого парня. Известно, что водитель автомобиля Daewoo Tico не справился с управлением и съехал на обочину дороги в овраг глубиной около пяти метров, где автомобиль перевернулся. 
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