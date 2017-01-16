В Херсоне прогремел взрыв
На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы полиции, в результате взрыва пострадал мужчина
В Херсон прогремел взрыв неустановленного предмета.
Инцидент произошел на первом этаже в подъезде многоэтажного дома в Шуменском микрорайоне города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
"В результате пострадал выносивший мусор мужчина, которого ранило осколками от выбитого окна. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", – отмечают правоохранители.
На месте работали специалисты взрывотехнической службы ГУНП. Сейчас выясняются обстоятельства взрыва, причастных к преступлению разыскивают.
Предварительная квалификация уголовного правонарушения по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Виновникам грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Напомним, ранее в киевской многоэтажке взорвалась граната РГД-5. Событие произошло, когда мужчина открыл почтовый ящик.
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