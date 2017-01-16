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В Херсоне прогремел взрыв http://www.segodnya.ua/img/article/7886/8_main.1484564645.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/8_tn.1484564645.jpg Происшествия и криминал На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы полиции, в результате взрыва пострадал мужчина 

В Херсоне прогремел взрыв

Сегодня, 13:03

На месте происшествия работали специалисты взрывотехнической службы полиции, в результате взрыва пострадал мужчина 

Фото: AFP
Фото: AFP

В Херсон прогремел взрыв неустановленного предмета.

Инцидент произошел на первом этаже в подъезде многоэтажного дома в Шуменском микрорайоне города. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

"В результате пострадал выносивший мусор мужчина, которого ранило осколками от выбитого окна. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", – отмечают правоохранители.

На месте работали специалисты взрывотехнической службы ГУНП.  Сейчас выясняются обстоятельства взрыва, причастных к преступлению разыскивают.

Предварительная квалификация уголовного правонарушения по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины "Хулиганство". Виновникам грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Напомним, ранее в киевской многоэтажке взорвалась граната РГД-5. Событие произошло, когда мужчина  открыл почтовый ящик.

 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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