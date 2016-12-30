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В Херсонской области семья смертельно отравилась угарным газом: погибли двое детей http://www.segodnya.ua/img/article/7846/85_main.1483097593.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/85_tn.1483097593.jpg Происшествия и криминал В жилом доме правоохранители нашли тела мальчиков 13 и 11 лет, их мать и сестра попали в реанимацию

В Херсонской области семья смертельно отравилась угарным газом: погибли двое детей

Сегодня, 13:32

В жилом доме правоохранители нашли тела мальчиков 13 и 11 лет, их мать и сестра попали в реанимацию

Фото: 7kanal.com.ua
Фото: 7kanal.com.ua

В Херсонской области полиция расследует обстоятельства смерти двух мальчиков 13 и 11 лет. Их мать и 6-летнюю сестру госпитализировали в реанимационное отделение больницы с признаками отравления угарным газом, сообщает пресс-служба полиции региона.

Как рассказал правоохранителям 44-летний отец семейства, в тот вечер он решил затушил печь, а чтобы в доме было теплее, закрыл дымоход на задвижку. Ночью стало плохо его жене. Вызвали скорую и женщину забрали в больницу с предварительным диагнозом "отравление неизвестным веществом". На следующее утро на здоровье пожаловалась и 6-летняя дочь. Когда на вызов снова приехали врачи, оказалось, что не подают признаков жизни двое сыновей супругов.

"В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть ребят наступила в результате отравления угарным газом. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности", – отмечают в полиции.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 29 декабря в Киеве произошел жуткий пожар, в результате которого погибли трое мальчиков (2012, 2014 и 2014 годов рождения) и одна девочка 2005 года рождения.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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