В Италии 16 школьников из Венгрии погибли в автоаварии (видео)

На севере Италии произошла крупное ДТП с участием автобуса, в котором находились школьники из Венгрии

На севере Италии произошла крупная автомобильная авария с участием автобуса, в котором находились школьники из Венгрии. Об этом сообщает итальянский телеканал RAI.

В автобусе находились подростки в возрасте от 14 до 18 лет. Авария произошла около 02:00 мск в провинции Верона. Автобус со школьниками на большой скорости врезался в опору дорожной эстакады и загорелся.

От удара некоторые из пассажиров вылетели из салона через лобовое стекло, но большинство оказались заблокированы в горящем автобусе. Все выжившие в ДТП получили серьезные травмы, они госпитализированы.



